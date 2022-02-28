Джордж Расселл: «Активная подвеска решила бы проблему «галопирования» по щелчку пальцев»

считает, что активная подвеска помогла бы избежать «подскоков» болидов.

С переходом на новую аэродинамику многие команды столкнулись с нестабильным поведением машин на прямой – так называемым «галопированием». Отметим, что активная подвеска использовалась в «Формуле-1» до сезона-1994.

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«Мы видели, какой тяжелой была ситуация для Шарля [Леклера]. Думаю, необходимо решение. Активная подвеска, полагаю, решила бы данную проблему по щелчку пальцев. И, естественно, машины бы стали куда быстрее.

Я уверен, что все команды способны на это, поэтому такое решение можно использовать в будущем. Но посмотрим, что будет в Бахрейне. Наверняка у всех появятся какие-то умные идеи», – заявил пилот .

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