«Ред Булл» опубликовал видео с обкатки болида 2022 года

Команда «Ред Булл» опубликовала видеоролик, посвященный обкатке своего нового болида RB18 и началу предсезонных тестов в Барселоне.

Австрийская команда показала настоящий болид только сегодня – в первый день тестов, когда на трассу выехал Макс Ферстаппен.

Silverstone filming 🎬 ✈️ Barcelona Testing 🇪🇸 Big week for the #RB18 💪🏁 pic.twitter.com/SWZ5ULgRQl — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2022

«Ред Булл» впервые показал новый болид RB18

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