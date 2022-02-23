«Ред Булл» опубликовал видео с обкатки болида 2022 года

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Команда «Ред Булл» опубликовала видеоролик, посвященный обкатке своего нового болида RB18 и началу предсезонных тестов в Барселоне.

Австрийская команда показала настоящий болид только сегодня – в первый день тестов, когда на трассу выехал Макс Ферстаппен.

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