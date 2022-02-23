«Ред Булл» впервые показал новый болид RB18

Команда «Ред Булл» впервые показала свой настоящий болид RB18 – когда выехал на трассу по ходу первого дня предсезонных тестов в Барселоне. За рулем болида в первый день работает Макс Ферстаппен.

На официальной презентации две недели назад «Ред Булл» показал шоукар вместо реальной машины, а в рамках обкатки на «Сильверстоуне», проходившей в закрытом режиме, в сети не появлялось никаких фотографий.

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