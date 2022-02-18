Льюис Хэмилтон: «Я никогда и не говорил, что собираюсь уходить»

Пилот заявил, что никогда не рассматривал возможности ухода из «Формулы-1» после спорного окончания сезона-2021 на Гран-при Абу-Даби.

«Я никогда и не говорил, что собираюсь уходить. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Да, для меня это было очень тяжелое время. Мне было нужно время, чтобы сделать шаг назад и сосредоточиться на настоящем.

Моя семья была рядом со мной, мы хорошо провели время вместе, получив прекрасные воспоминания на будущее. И я принял решение провести еще сезон и атаковать на пределе», – рассказал Хэмилтон.

Квят возвращается в гонки: поедет за команду из России в «24 часах Ле-Мана». Лучший путь реализации главных фишек Даниила

В «Ф-1» больше нельзя получить очки за 1-круговую гонку. Скандально короткий Гран-при не повторится

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram