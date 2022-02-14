«Уильямс» заключил спонсорский контракт с Duracell

Команда объявила о заключении спонсорского соглашения с компанией Duracell.

В рамках соглашения предусматривается проведения ряда рекламных совместных мероприятий. Название компании будет указано на ливрее болида «Уильямса», командой форме и шлемах гонщиков.

Презентация нового болида «Уильямса» запланирована на 15 февраля.

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