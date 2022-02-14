«Мерседес» перейдет от длинной колесной базы к короткой в 2022 году (GdS)

Подход «Мерседеса» к созданию болидов может измениться с введением нового технического регламента в 2022 году.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, инженеры «Мерседеса», ранее конструировавшие машины с длинной колесной базой, в этот раз решили действовать ближе к нижней границе, разрешенной регламентом (3460 мм), чем к верхней (3600 мм). Немецкая команда хочет сделать машину более проворной в поворотах. В то же время такой выбор приведет к укорочению трубок Вентури, генерирующих прижимную силу в области днища.

Болид «Мерседеса» на сезон-2022 представят 18 февраля.

Революционный регламент «Ф-1» срезал три инновации «Мерседеса» в подвеске. А она станет главным фактором скорости машин

Все моторы новой революционной эры «Ф-1»: рев «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Ред Булл» (экс-«Хонда») – здесь

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram