Джордж Расселл о переходе в «Мерседес»: «Чувствую, что вернулся домой в каком-то смысле»

Гонщик «Мерседеса» чувствует себя в новой команде на своем месте, так как представлял ее программу на протяжении многих лет.

«Стать боевым пилотом «Мерседеса» – это особенное и немного странное чувство. Я провел здесь столько времени, когда выступал в «Формуле-3», «Формуле-2». В каком-то смысле я чувствую, что вернулся домой – к людям, которых я так долго знаю. Мне очень нравится осваиваться в команде.

Поскольку я много работал с «Мерседесом» до перехода в «Формулу-1» и , есть ощущение, что я уже всех знаю, и мы сразу переходим к делу: пытаемся понять новую машину и предстоящие вызовы, как можно лучше подготовиться к сезону. Учитывая, чем закончился прошлый год, все работники базы крайне мотивированы отыграться – здорово это видеть», – признался Расселл.

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