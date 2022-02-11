Джордж Расселл: «За три года, проведенных в «Уильямсе», я добился большого прогресса в инженерной составляющей работы»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что будет стараться помогать команде в работе над развитием нового болида.

«Да, мне нравится инженерная составляющая «Формулы-1». И за три года, проведенных в , я определенно добился большого прогресса в данной области.

Работа на симуляторе будет очень важна – нужно помогать команде с корреляцией данных, с работой над развитием болида, стараться направить команду, указав ей, в каких областях машина может быть ограниченной, где нужно прибавить.

В конце концов, я конечно не инженер. Но пилот может оказать очень большое влияние на то, в каком направлении будет работать команда. Мне нужно сосредоточиться на этом – поскольку я готовлюсь к тому, что впереди нас ждет длинный совместный путь. Понятно, что мне хотелось бы выиграть в новом сезоне, но для команды важно сделать так, чтобы наша машина была способна побеждать в ближайшие четыре года», – рассказал Расселл.

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