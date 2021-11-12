Результат Хэмилтона в квалификации к Гран-при Сан-Паулу аннулирован, гонщик начнет спринт с последней позиции

Пилот дисквалифицирован по итогам квалификации к Гран-при Сан-Паулу. Субботний спринт чемпион мира начнет с последнего места.

Во время технической инспекции выяснилось, что зазор между створками заднего антикрыла при включенной DRS на машине Хэмилтона превышает положенные по регламенту 85 мм.

В субботу днем стюарды вынесли вердикт: квалификационный результат Хэмилтона аннулирован, пилот обязан стартовать в спринт-квалификации с последней позиции с приведенным в соответствие к техническому регламенту задним антикрылом.

В рамках проверки технические делегаты ФИА использовали специальный валик, диаметр которого составляет 85 мм. Валик не поместился в зазор при открытом крыле DRS с внутренней стороны, но поместился с внешней. Процедура была проведена в общей сложности четыре раза с использованием двух валиков – при этом технические делегаты получили идентичный результат во всех четырех случаях.

При этом стюарды признали, что несоответствие свойств антикрыла правилам не носит системный характер и скорее образовалось в результате уникального стечения обстоятельств.

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