Ферстаппен и Хэмилтон разыграют титул «Ф-1», Боттас потерял математические шансы

В противостоянии за титул «Формулы-1» 2021 года остались лишь два гонщика.

Чемпионом мира станет либо пилот , либо представитель . Для Макса титул станет первым, для Льюиса – восьмым и рекордным в «Ф-1». В данный момент Ферстаппен опережает Хэмилтона на 19 очков.

До этапа в Мексике математические шансы на чемпионство сохранял напарник Льюиса Валттери Боттас. Финн стартовал с поула, однако после инцидента на первом круге опустился за пределы топ-10 и не заработал очки. За четыре гонки до конца сезон Боттас отстает от Ферстаппена на 127,5 балла и потерял возможность бороться за титул.

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и оторвался от Хэмилтона. Перес – на подиуме в домашней гонке

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2021

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