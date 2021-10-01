Росберг вместе с Полом Маккартни призвал отказаться от мяса по понедельникам

Чемпион «Формулы-1» 2016 года записал обращение вместе с одним из основателей группы The Beatles Полом Маккартни.

Росберг поддержал инициативу музыканта по отказу от мяса по понедельникам.

Животноводство оказывает влияние на изменение климата планеты из-за выработки большого количества выбросов – в частности, метана, чья парниковая активность в десятки раз превышает показатели углекислого газа.

«Мы проводим эту кампанию уже несколько лет и призываем людей не есть мясо как минимум один день в неделю. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для защиты окружающей среды, я очень это ценю», – сказал Маккартни, обращаясь к Нико.

«Животноводство ответственно за 703 миллионов тонн выбросов ежегодно – это на 7 процентов больше, чем весь транспортный сектор.

С моей точки зрения, есть три фактора. Во-первых, снижение потребления насыщенных жиров полезно для здоровья. Разумеется, это также хорошо с точки зрения климата. Кроме этого, речь идет о защите животных», – объяснил Росберг свою мотивацию.

Бывший пилот сообщил, что его команда в тоже присоединилась к акции.

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