Росберг вместе с Полом Маккартни призвал отказаться от мяса по понедельникам

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг записал обращение вместе с одним из основателей группы The Beatles Полом Маккартни.
Росберг поддержал инициативу музыканта по отказу от мяса по понедельникам.
Животноводство оказывает влияние на изменение климата планеты из-за выработки большого количества выбросов – в частности, метана, чья парниковая активность в десятки раз превышает показатели углекислого газа.
«Мы проводим эту кампанию уже несколько лет и призываем людей не есть мясо как минимум один день в неделю. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для защиты окружающей среды, я очень это ценю», – сказал Маккартни, обращаясь к Нико.
«Животноводство ответственно за 703 миллионов тонн выбросов ежегодно – это на 7 процентов больше, чем весь транспортный сектор.
С моей точки зрения, есть три фактора. Во-первых, снижение потребления насыщенных жиров полезно для здоровья. Разумеется, это также хорошо с точки зрения климата. Кроме этого, речь идет о защите животных», – объяснил Росберг свою мотивацию.
Бывший пилот сообщил, что его команда в Extreme E тоже присоединилась к акции.
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