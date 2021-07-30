Депутат Европарламента от Венгрии о критике Хэмилтоном закона об ЛГБТ: «У него 7 титулов и радужная позиция, но нет детей. Вот и все»

Представители властей Венгрии отреагировали на критику со стороны семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Пилот призвал венгров проголосовать против поправок в так называемый «закон о защите детей», которые, по мнению Льюиса, носят дискриминационный характер по отношению к ЛГБТ-сообществу.

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Министр юстиции Венгрии Юдит Варга обвинила чемпиона в распространении ложной информации:

«Грустно видеть, что Льюис Хэмилтон присоединился к международному лагерю распространителей фейк-ньюс, которые набросились на наш закон о защите детей. Защита венгерских детей – задача венгерских родителей, а не зарубежных гонщиков.

Советую Льюису Хэмилтону прочитать акт о защите детей, прежде чем говорить чушь. Сапожник должен делать обувь, а пилот «Ф-1» – гоняться. Удачи на «Хунгароринге»!»

Депутат Европарламента Тамаш Дойч, представляющий правопопулистскую партию премьер-министра страны Виктора Орбана, выявил связь между словами Хэмилтона и отсутствием у него детей:

«У Льюиса Хэмилтона семь титулов, рыцарство, радужная позиция, но нет детей. Вот и все».

С Дойчем не согласился другой депутат от Венгрии – Иштван Уйхейи:

«У меня шесть детей, Тамаш. Если я скажу, что ваши действия – подлые, мой голос будет считаться за несколько?»

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