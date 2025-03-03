Льюис Хэмилтон: «В сравнении с «Мерседесом» у двигателя «Феррари» совсем другой звук, ощущения, характеристики»

Хэмилтон поделился впечатлениями от работы с двигателем «Феррари».

Пилот Скудерии ранее на протяжении всей своей карьеры в «Формуле-1» всегда выступал за рулем болидов, оснащенных двигателями «Мерседеса». И нынешний сезон становится для Льюиса совершенно новым опытом.

В связи с чем Хэмилтона попросили сравнить двигатели «Феррари» и «Мерседеса » с точки зрения ощущений за рулем болида.

«Ну, во-первых обе машины очень здорово сконструированы, и при этом они сильно друг от друга отличаются. При этом я был рад тому, что пересев за руль нового болида я получил не те же самые ощущения, что и раньше, а что-то совсем новое. И необходимость учиться этому новому, учиться иначе управлять машиной, корректировать подход к прохождению поворотов и так далее – это правда здорово.

У двигателя «Феррари» совсем другой звук, другие ощущения, другие ходовые характеристики. Я так долго ездил на машинах с двигателем «Мерседеса», и это был отличный мотор, и теперь я очень рад узнать, что и у «Феррари» двигатель просто отличный.

И этому я тоже стараюсь уделять время, работая с инженерами «Феррари » из моторного подразделения, изучаю процессы, которые они используют для достижения высокой надежности и мощности. Пока все складывается очень хорошо», – рассказал Хэмилтон.

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