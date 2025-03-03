ФИА изменила правила старта с пит-лейн и нахождения на трассе поврежденных болидов (Autosport)

ФИА внесла два заметных изменения в правила «Формулы-1».

В Федерации приняли решение изменить два пункта правил, чтобы закрыть несколько лазеек в так называемых «серых зонах». Изменения коснулись правил старта с пит-лейн и нахождения на трассе машин в поврежденном состоянии.

В первом случае по новым правилам пилоты, которые начинают Гран-при с пит-лейн, обязаны будут проехать установочный круг вместе с остальным пелотоном. После чего вернуться на пит-лейн и расположиться на его выезде согласно классификации. Ранее стартовавшие с пит-лейн пилоты не проезжали установочный круг, а начинали гонку сразу после старта, когда пелотон проезжал мимо выезда с пит-лейн.

Второе изменение касается правил нахождения на трассе поврежденных болидов. В качестве примера был взят инцидент с участием выступавшего за «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Канады .

По ходу заезда в Монреале Перес попал в аварию и сильно повредил заднее антикрыло. Несмотря на повреждения, Перес решил закончить круг и добраться до боксов, при этом разбрасывая по трассе обломки.

Стюарды посчитали, что Перес получил приказ действовать таким образом, чтобы не допустить появления на трассе машины безопасности, поскольку это могло сильно ударить по шансам Макса Ферстаппена выиграть гонку. В итоге Перес был оштрафован на €25000, а также потерял три позиции на старте Гран-при Испании.

Теперь же, после изменения правил, в случае повторения подобного инцидента гоночный директор «Формулы-1» Руй Маркеш будет иметь право приказать команде и пилоту немедленно сойти с дистанции гонки. При этом пока не до конца понятно, будет ли гоночный директор в таких обстоятельствах обращаться напрямую к гонщику, либо же к руководству его команды.

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