Карлос Сайнс о перспективах «Уильямса»: «Уверен, что в этом году вы не увидите меня на подиуме или в топ-5»
Пилот «Уильямса» отметил, что, несмотря на отличные результаты на предсезонных тестах, не стоит ждать от команды борьбы за самые высокие места.
«Уверен, в этом году вы не увидите меня на подиуме или в топ-5 – не стоит слишком увлекаться. Но, поверьте, я пришел в «Уильямс» не для того, чтобы болтаться без дела или в середине пелотона годами.
Если уж я пришел в «Уильямс» – так для того, чтобы помочь команде сделать шаг вперед. Первые результаты (лидерство по итогам предсезонных тестов) по крайней мере говорят людям, что мы движемся в верном направлении.
Цель на Гран-при Австралии? Думаю, что в начале сезона мы должны пытаться набирать очки. Я говорил об этом еще на презентации болида. Ждать чего-то большего было бы слишком», – рассказал Сайнс.
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