Шлем Хэмилтона – лучший в 2025-м по версии пользователей сайта «Ф-1», Норрис и Леклер в топ-3
Фанаты признали первый шлем Хэмилтона в «Феррари» лучшим в 2025 году.
Сайт «Формулы-1» опубликовал результаты голосования за лучший шлем сезона.
Первое место и 19 процентов голосов получил шлем новичка «Феррари» Льюиса Хэмилтона, 14 процентов пользователей выбрали расцветку Ландо Норриса из «Макларена», девять – Шарля Леклера, напарника Хэмилтона.
Также в топ-5 попали шлемы гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса и лидера «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды (восемь и семь процентов, соответственно).
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Фото: сайт «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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