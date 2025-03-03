Шлем Хэмилтона – лучший в 2025-м по версии пользователей сайта «Ф-1», Норрис и Леклер в топ-3

Фанаты признали первый шлем Хэмилтона в «Феррари» лучшим в 2025 году.

Сайт «Формулы-1» опубликовал результаты голосования за лучший шлем сезона.

Первое место и 19 процентов голосов получил шлем новичка «Феррари » Льюиса Хэмилтона , 14 процентов пользователей выбрали расцветку Ландо Норриса из «Макларена », девять – Шарля Леклера , напарника Хэмилтона.

Также в топ-5 попали шлемы гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса и лидера «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды (восемь и семь процентов, соответственно).

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Фото: сайт «Формулы-1»