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26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025

GARAGE FEST Игора Драйв пройдет уже в четвертый раз.

Концепция самого масштабного автомобильного мероприятия лета не изменилась: несколько автоспортивных событий на одной площадке, выставка классических автомобилей и автомобилей, прошедших через лучшие тюнинговые ателье страны, «Формула Студент», концертная программа с участием известных артистов и многое другое.

На этот раз автомобильный фестиваль запланирован на 26 и 27 июля. В субботу, 26 июля, пройдет гонка на выносливость «REC Игора Драйв 4 часа» и квалификационные заезды 5-го этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Open. В воскресенье, 27 июля, состоятся заезды на выбывание RDS Open.

Оба дня будут работать выставка редких автомобилей и лекторий от проекта «Автокультура». Ведущие автомобильные эксперты, коллекционеры, блогеры и журналисты поделятся своим видением автомобильной истории и современных трендов индустрии.

Также GARAGE FEST Игора Драйв станет ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в рамках которого представители лучших технических университетов России и зарубежных стран продемонстрируют построенные студентами гоночные автомобили и примут участие в различных испытательных заездах.

Самые мощные, быстрые и громкие гоночные машины страны будут представлены в отдельной экспозиции от чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC. Гости GARAGE FEST Игора Драйв смогут в деталях рассмотреть дрэгстеры и промоды мощностью до 7000 л. с., которые участвуют в RDRC – ведущей серии по дрэг-рейсингу в России. Несколько машин примут участие в шоу-заездах по главной прямой шоссейно-кольцевой трассы автодрома «ИгораДрайв».

Каждый из двух дней GARAGE FEST Игора Драйв 2025 завершится концертной программой, в которой будут представлены как молодые исполнители, так и звезды музыкальной индустрии.

Большое количество тематических зон от партнеров фестиваля, обширный и разнообразный фуд-корт, экскурсии и другие развлечения сделают пребывание на фестивале комфортным для всей семьи.

Опубликовано: Sports
Игора Драйв
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