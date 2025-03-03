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Зак Браун о подготовке болида 2026 года: «Нужно реагировать по ситуации и корректировать распределение ресурсов»

Браун высказался о проблеме работы над двумя болидами сразу.

Исполнительный директор «Макларена» поделился мнением о том, какие стратегии развития могут использовать команды по ходу сезона-2025.

Браун считает, что несколько команд, которые не будут претендовать на очень высокие места, могут сразу сосредоточиться на работе над машиной 2026 года, чтобы, возможно, получить шанс совершить прорыв при смене технического регламента.

«Перед каждой командой будет стоять трудный выбор. Вероятно, некоторые команды не будут прилагать так уж много усилий в разработку болида 2025 года, поскольку посчитают, что у них есть шанс добиться чего-то особенного – и удвоят усилия при подготовке нового болида к 2026 году.

Нам всем интересно, что же будет ждать нас в сезоне-2026. Но я уверен, что многие перед тем, как думать о сезоне-2026, постараются оптимизировать свои болиды 2025 года. Потому что считают, что у них есть шанс добиться хорошего результата.

В «Макларене» мы работаем над обоими проектами. В аэродинамической трубе продуваются модели машины как 2025, так и 2026 года. Так что да, мы намерены работать над обоими проектами, а там посмотрим, как мы начнем сезон-2025, сколько ресурсов мы решим вложить в развитие текущей машины и сколько ресурсов у нас останется. Нужно будет реагировать по ситуации и корректировать распределение ресурсов», – рассказал Браун.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoЗак Браун
logoФормула-1
logoМакларен
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