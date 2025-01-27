Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту

Дамир Идиятулин выиграл и квалификацию, и парные заезды Зимнего кубка РДС 2025.

Второй год подряд новый сезон Российской Дрифт Серии стартует в январе с Зимнего кубка РДС по дрифту, который стал уже традиционным мероприятием и одним из главных событий зимнего автоспортивного сезона. В 2025 году турнир перебрался с территории олимпийского комплекса «Лужники» в ЦТВС «Москва», что позволило организовать заезды на полноценной гоночной трассе.

Только в Зимнем кубке РДС амбициозные новички имеют возможность бросить вызов известным пилотам чемпионатов Российской Дрифт Серии в равных условиях, на подготовленных для езды в управляемом заносе классических «Жигулях». В этот раз все было настолько непредсказуемо, что никого из призеров Зимнего кубка РДС прошлого сезона не оказалось на подиуме!

«Зимние гонки – любимое развлечение русских людей: быстро, ярко, красиво! Но в связи с тем, что климат меняется, мы в прошлом году придумали Зимний Кубок РДС по мокрому асфальту. Мы поливаем трассу жидким реагентом, чтобы покрытие было скользкое и однородное, – идеально для очень близкого парного дрифта на «Жигулях».

Участников практически в два раза больше, чем в прошлом году – люди распробовали! При этом представленность со стороны РДС очень крутая, самые сильные пилоты – Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Антон Новиков. Любой новичок пытается попасть сюда, чтобы с ними сразиться.

И это наша главная цель – показать молодым ребятам с улиц, что надо заниматься здесь, на специально оборудованных площадках, как ЦТВС «Москва», и переходить в профессиональный автоспорт», – заявил руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

В этом году лучшие восемь пилотов личного зачета, а также победители квалификации разделили между собой призовой фонд в 600 тысяч рублей.

Зимний кубок РДС по дрифту-2025.

Победители квалификации:

Дамир Идиятулин (подгруппа «А») – 99,5 баллов;

Николай Грошев (подгруппа «Б») – 99 баллов;

Личный зачет. Топ-3:

1) Дамир Идиятулин, Красноярск;

2) Евгений Лосев, Иркутск;

3) Петр Бородин, Алматы, Казахстан.