Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»

24 и 25 января в Москве состоится Зимний Кубок РДС по дрифту.

Формат турнира уникальный – известные пилоты чемпионатов РДС встретятся в стартовом створе с амбициозными новичками, готовыми бросить им вызов. Все участники будут выступать на самых народных автомобилях – подготовленных для дрифта классических «Жигулях».

Среди хедлайнеров турнира – многократные призеры этапов Гран-При РДС и RDS Europe: Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Сергей Кузнецов, Артем Лейтис, Антон Новиков, а также руководитель РДС, мастер спорта по автомобильному спорту Дмитрий Добровольский.

Возможности посоревноваться с ними в мастерстве управляемого заноса ждут почти три десятка амбициозных дрифтеров со всей России. Пристальное внимание будет приковано к Кириллу Шолдану, феерично выигравшему и квалификацию, и парные заезды первого Зимнего Кубка РДС в «Лужниках» в 2024 году.

Интересный сюрприз для зрителей и участников турнира готовит компания AIMOL, при поддержке которой на Зимнем Кубке РДС выступит секретный гость, заявленный в протоколах, как Dark Driver. Известно, что приглашенный пилот выступит за рулем дрифтовой «копейки» ВАЗ-2101.

Соревнование примет основная, техничная конфигурация трека ЦТВС «Москва», которая потребует от спортсменов мастерства. В пятницу пройдут официальные тренировки и одиночные квалификационные заезды – они будут транслироваться в прямом эфире на платформе RDS TV. В субботу соревнование будет открыто для зрителей, которых ждут зрелищные парные заезды от Топ-16 до финала, идеальный обзор с трибун от старта до финиша, а также возможность рассмотреть все автомобили в сервис-парке, прокатиться в дрифт-такси и посетить автограф-сессию.

Расписание Зимнего кубка РДС

24 января, пятница

09:00-11:30 – тренировки;

12:30-16:30 – квалификационные заезды;

25 января, суббота (открытый день для зрителей)

10:00-11:00 – парные тренировки;

11:20-13:00 – парные заезды Топ-16;

13:15-13:45 – автограф-сессия;

14:00-15:45 – парные заезды Топ-8, финал;

16:00 – церемония награждения.