7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»

Объявлены даты и открыта продажа билетов на «Мото Драйв» 2025.

Мероприятие объединит любителей мотоспорта, активного образа жизни и музыки.

В 2025 году фестиваль «Мото Драйв» объединит сразу несколько дисциплин мотоспорта и музыкальную программу. Всего на старт выйдет более 400 райдеров.

На кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» состоятся соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам. В течение одного гоночного уик-энда пройдут первые этапы чемпионата России и чемпионата Санкт-Петербурга.

На трассе мотокросса пройдет первый этап чемпионата и первенства России по мотокроссу – одной из самых массовых дисциплин. Во всех классах ожидается более 250 пилотов. На трассе длиной 1750 метров спортсменам предстоит преодолеть 8 трамплинов, 3 спуска и подъема, а также множество поворотов разной крутизны.

Также «Мото Драйв» откроет сезон экстрим эндуро. На специальной трассе райдеров ждут искусственные и естественные препятствия: брод, мост, бревна, каменистая дорога, боковой уклон, эстакада и роллер-горка, которая имитирует скользкую дорогу.

Еще одна дисциплина, в которой сразятся мотоциклисты, – «МотоДжимхана». На непростой трассе, состоящей из змеек, поворотов на 180 градусов и восьмерок, райдерам нужно показать мастерство баланса, чувство габаритов, контроль над мотоциклом на минимальной скорости и чудеса маневрирования.

Посетителей фестиваля ждут экскурсии в боксы, общение с райдерами во время прогулки по пит-лейну шоссейно-кольцевой трассы, автограф- и фотосессии, а также захватывающие дух трюки. Дети смогут почувствовать себя настоящими пилотами и принять участие в соревнованиях на беговелах. К заездам допускаются дети от 1 года.

Музыкальная программа «Мото Драйв» – это выступление DJ и кавер-группы на установленной прямо в паддоке сцене, духовая кавер-группа, музыкально-хореографическое выступление барабанщиц, шоу-барабанов и хедлайнер – звезда российской сцены.

Продажа билетов на «Мото Драйв» уже открыта.