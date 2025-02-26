7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
Мероприятие объединит любителей мотоспорта, активного образа жизни и музыки.
В 2025 году фестиваль «Мото Драйв» объединит сразу несколько дисциплин мотоспорта и музыкальную программу. Всего на старт выйдет более 400 райдеров.
На кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» состоятся соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам. В течение одного гоночного уик-энда пройдут первые этапы чемпионата России и чемпионата Санкт-Петербурга.
На трассе мотокросса пройдет первый этап чемпионата и первенства России по мотокроссу – одной из самых массовых дисциплин. Во всех классах ожидается более 250 пилотов. На трассе длиной 1750 метров спортсменам предстоит преодолеть 8 трамплинов, 3 спуска и подъема, а также множество поворотов разной крутизны.
Также «Мото Драйв» откроет сезон экстрим эндуро. На специальной трассе райдеров ждут искусственные и естественные препятствия: брод, мост, бревна, каменистая дорога, боковой уклон, эстакада и роллер-горка, которая имитирует скользкую дорогу.
Еще одна дисциплина, в которой сразятся мотоциклисты, – «МотоДжимхана». На непростой трассе, состоящей из змеек, поворотов на 180 градусов и восьмерок, райдерам нужно показать мастерство баланса, чувство габаритов, контроль над мотоциклом на минимальной скорости и чудеса маневрирования.
Посетителей фестиваля ждут экскурсии в боксы, общение с райдерами во время прогулки по пит-лейну шоссейно-кольцевой трассы, автограф- и фотосессии, а также захватывающие дух трюки. Дети смогут почувствовать себя настоящими пилотами и принять участие в соревнованиях на беговелах. К заездам допускаются дети от 1 года.
Музыкальная программа «Мото Драйв» – это выступление DJ и кавер-группы на установленной прямо в паддоке сцене, духовая кавер-группа, музыкально-хореографическое выступление барабанщиц, шоу-барабанов и хедлайнер – звезда российской сцены.
Продажа билетов на «Мото Драйв» уже открыта.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий