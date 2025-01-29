Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников

С 7 по 9 февраля 2025 года состоится баха «Россия – Северный Лес».

Этот единственный в мире ралли-рейд, который проходит по снегу и льду, диктует свои уникальные условия. Ралли-рейд – дисциплина, которая объединяет совершенно разную технику – от мотоциклов и квадроциклов до внедорожников и грузовиков.

Следующий зачет называется «Рейд». В нем выступают серьезно доработанные серийные автомобили, либо старые спортпрототипы, либо самостоятельно разработанные автомобили.

Вершина – абсолютный зачет. Здесь могут быть представлены практически любые автомобили.

Уникальность бахи «Россия – Северный Лес» проявляется и в шинах. Спортсмены используют спортивные шины, которые шипуют самостоятельно. Количество шипов зависит от погодных условий: больше снега и льда – больше шипов.

Кроме спортивных зачетов, в бахе «Россия – Северный Лес» есть и туристический зачет, в котором участвуют автомобили без каркаса безопасности. У них зачастую своя дорожная книга, а на маршруте действуют ограничения скорости, которые надо строго соблюдать.

Сервисный парк гонки будет находится на автодроме «Игора Драйв». У зрителей есть возможность вблизи понаблюдать за работой команд, подготовкой автомобилей и уникальными шинами, которые используются только на этой гонке. Церемония награждения по итогам бахи «Россия – Северный Лес» также пройдет на автодроме «Игора Драйв».