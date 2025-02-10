Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»

Итог бахи «Россия – Северный Лес 2025» – рекордная победа Бориса Гадасина.

Первый этап чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес» – завершился победой экипажа Бориса Гадасина и Дмитрия Кожухова. Эта победа стала рекордной за всю историю снежно-ледовой бахи – никому прежде не удавалось выигрывать пять раз.

Трехдневная гонка проводилась по дорогам Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. В этом году организаторы серьезно обновили трассу бахи, включив в нее спецучастки, ранее не использовавшиеся в программе «Северного Леса». На старт вышли 25 экипажей на внедорожниках, восемь на мотоциклах и пять на квадроциклах – всего 63 спортсмена. География участников охватывала около двух десятков городов и областей России.

Программа гонки состояла из трех этапов общей протяженностью около 800 километров, включавших шесть спецучастков суммарной длиной более 450 километров.

По итогам трех дней борьбы Борис Гадасин одержал пятую и рекордную победу на бахе «Россия – Северный Лес» и стал лучшим в классе Т1. Анастасия Нифонтова финишировала второй в абсолютном зачете и одержала победу в классе Т3. Третье место на финише у Дмитрия Воронова.

В классе R Алексей Игнатов фактически остался без соперников. Его товарищ по заводской команде «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Семенов в субботу потерял время из-за вылета с трассы, Андрей Рудской сошел после первого субботнего спецучастка. Также не смогли преодолеть дистанцию второго дня Михаил Расторгуев и Богдан Вавренюк. В итоге Игнатов одержал победу в своем классе.

Победитель класса Т2 определился лишь на финальном спецучастке. Лидировавший Вадим Новиков потерял почти 45 минут и пропустил вперед Андрея Динабурга.

В рамках бахи «Россия – Северный Лес» проводились Всероссийские соревнования по моторалли. Дистанция гонки для мотоциклистов и квадроциклистов составила 115 боевых километров. Помимо зимних дорожных условий и морозной погоды, гонщикам пришлось преодолевать броды глубиной свыше полуметра, но участники справились с этими непростыми задачами, сумев преодолеть всю дистанцию гонки. Победителями в своих зачетах стали Даниил Власов (квадроциклы), Андрей Кукуц (класс открытый) и Расул Шемиунов (класс 450).