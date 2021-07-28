Стюарды рассмотрели запрос «Ред Булл» и оставили без изменений штраф Хэмилтона

Стюарды ФИА приняли решение оставить без изменений штраф, полученный Льюисом Хэмилтоном на за столкновение с .

После контакта между болидами Ферстаппен вылетел с трассы и был вынужден сойти с дистанции гонки. Хэмилтон же повредил свой болид, однако поскольку гонка была остановлена красными флагами, механикам удалось устранить все повреждения к моменту рестарта.

После этого стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение оштрафовать Хэмилтона на 10 секунд. Однако действующий чемпион «Ф-1» сумел выиграть гонку, несмотря на полученный штраф.

В «Ред Булл» остались недовольны мягкостью штрафа и подали в ФИА официальный запрос на пересмотр дела, указывая на наличие новых доказательств, недоступных на момент проведения гонки. Запрос был удовлетворен и заседание, на котором были рассмотрены новые доказательства, состоялось в четверг в режиме онлайн-конференции.

Тем не менее, стюарды, изучив все полученные данные, не нашли представленные доказательства достаточно существенными для пересмотра вердикта и вынесения более крупного штрафа Хэмилтону.

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