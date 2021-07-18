Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям после столкновения с Ферстаппеном

, ФИА и «Мерседес» выпустили совместное заявление, в котором сообщили о многочисленных случаях оскорблений Льюиса Хэмилтона на почве расизма после аварии с пилотом в Сильверстоуне.

«Во время и после вчерашнего Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон подвергся многочисленным расистским оскорблениям в социальных сетях после столкновения.

«Формула-1», ФИА и самым решительным образом осуждают данное поведение. Таким людям не место в нашем спорте, и мы призываем к тому, чтобы они ответили за свои действия. «Формула-1», , гонщики и команды работают над тем, чтобы создать более многообразный и инклюзивный спорт, и на такие неприемлемые случаи оскорблений нужно обращать внимание и не допускать их», – говорится в заявлении.

«Ф-1» прокомментировала заявление в твиттере:

«Различные мнения и соперничество – главные элементы нашего спорта. Но в нем нет абсолютно никакого места расизму или дискриминации. Мы попытаемся привлечь к ответственности всех, кто продвигает такие взгляды. Мы призываем людей проявлять уважение и базовые человеческие ценности, а также сообщать о любых примерах, которые не соответствуют данным стандартам».

Неделю назад расистским оскорблениям подверглись некоторые игроки сборной Англии по футболу после поражения в финале Евро-2020.

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