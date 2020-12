Грожан встретился с людьми, спасшими ему жизнь после аварии

Пилот посетил международный автодром Бахрейна, где он стал участником страшной аварии в прошедшие выходные.

На Гран-при Бахрейна Грожан врезался в барьеры на скорости 221 км/ч, после чего на 27 секунд оказался в огне. Ромен смог выбраться из застрявшего в рельсе безопасности кокпита, после чего команда медицинского автомобиля и маршалы помогли ему эвакуироваться из опасной зоны.

Гонщик «Ф-1» провел в пламени взорвавшегося болида 27 секунд – и уцелел. Его спасли конструкция машины, смелый пожарный и комбинезон

Болид «Ф-1» разлетелся на две части из-за перегруза шести болтов. А взорвался из-за отказа системы подачи топлива

Грожан встретился с ними и поблагодарил за самоотверженность:

«Спасибо за то, что спасли мне жизнь».

Гонщик пропустит Гран-при Сахира в это воскресенье. У француза остается шанс выступить в Абу-Даби – гонка станет для него последней в «Формуле-1».

A heart-warming moment ❤️



Romain Grosjean meets the people who saved his life on Sunday#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @RGrosjean pic.twitter.com/WbZ9zIgfgj