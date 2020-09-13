ФИА может оштрафовать Хэмилтона за слова «Арестуйте копов, убивших Бреонну» на футболке на подиуме в Тоскане

Международная автомобильная федерация (ФИА) расследует поведение Льюиса Хэмилтона, который появился на подиуме Гран-при Тосканы в футболке с надписью, призывающей наказать виновных в гибели Бреонны Тейлор.
26-летняя афроамериканка была застрелена полицейскими в ходе перестрелки с ее партнером – они подозревали Бреонну в хранении наркотических веществ, которые в итоге не были обнаружены.
Пилот «Мерседеса» поднялся на подиум в Муджелло в футболке с надписью «Арестуйте копов, которые убили Бреонну Тейлор» и портретом женщины. В той же футболке шестикратный чемпион мира присутствовал на церемонии против расизма перед заездом.
Правила ФИА запрещают политические высказывания любого рода, и Хэмилтона могут оштрафовать, если посчитают лозунг несоответствующим регламенту. По мнению одного из чиновников Федерации, Льюис «переступил черту».
It’s been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won’t stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor pic.twitter.com/7zinVHiYcH— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 13, 2020
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Квят – в тройке лучших пилотов Гран-при Тосканы по официальным данным телеметрии. Укатал Хэмилтона и соперника по «Ред Булл»
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