ФИА может оштрафовать Хэмилтона за слова «Арестуйте копов, убивших Бреонну» на футболке на подиуме в Тоскане

Международная автомобильная федерация (ФИА) расследует поведение , который появился на подиуме Гран-при Тосканы в футболке с надписью, призывающей наказать виновных в гибели Бреонны Тейлор.

26-летняя афроамериканка была застрелена полицейскими в ходе перестрелки с ее партнером – они подозревали Бреонну в хранении наркотических веществ, которые в итоге не были обнаружены.

Пилот поднялся на подиум в Муджелло в футболке с надписью «Арестуйте копов, которые убили Бреонну Тейлор» и портретом женщины. В той же футболке шестикратный чемпион мира присутствовал на церемонии против расизма перед заездом.

Правила ФИА запрещают политические высказывания любого рода, и Хэмилтона могут оштрафовать, если посчитают лозунг несоответствующим регламенту. По мнению одного из чиновников Федерации, Льюис «переступил черту».

It’s been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won’t stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor pic.twitter.com/7zinVHiYcH