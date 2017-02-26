«Ф-1» запустила проект по борьбе с расизмом и последствиями пандемии. Команды будут использовать радужные символы в Австрии

объявила о запуске инициативы #WeRaceAsOne, посвященной проблемам современного общества – преодолению последствий пандемии коронавируса и борьбе с расизмом и неравенством.

Во время уик-энда в Австрии команды и партнеры «Ф-1» поблагодарят людей, сражавшихся с пандемией: на всех болидах будут изображены радужные символы борьбы с кризисом.

«Радуга была выбрана, так как она стала международным символом объединения сообществ перед лицом недавнего кризиса», – говорится на сайте «Ф-1».

For frontline workers.

For inclusion and equality.

For a more sustainable future.@F1 launches #WeRaceAsOne initiative to fight challenges of COVID-19 and global inequality 📲 https://t.co/bLvZgh9cYz pic.twitter.com/ZziVvMzgHY — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) June 22, 2020

Также коллективы выразят поддержку движению против расизма. «Ф-1» пообещала объявить о конкретных планах по увеличению многообразия в чемпионате на этой неделе.

«Проект не нацелен на один уик-энд или один сезон и не исчезнет, когда данные проблемы уйдут из заголовков», – подчеркивается в заявлении чемпионата.

Льюис Хэмилтон вышел на массовый протест против расизма. И основал комитет имени себя для продвижения темнокожих в автоспорт

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