«Ф-1» запустила проект по борьбе с расизмом и последствиями пандемии. Команды будут использовать радужные символы в Австрии

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«Формула-1» объявила о запуске инициативы #WeRaceAsOne, посвященной проблемам современного общества – преодолению последствий пандемии коронавируса COVID-19 и борьбе с расизмом и неравенством.

Во время уик-энда в Австрии команды и партнеры «Ф-1» поблагодарят людей, сражавшихся с пандемией: на всех болидах будут изображены радужные символы борьбы с кризисом.

«Радуга была выбрана, так как она стала международным символом объединения сообществ перед лицом недавнего кризиса», – говорится на сайте «Ф-1».

Также коллективы выразят поддержку движению против расизма. «Ф-1» пообещала объявить о конкретных планах по увеличению многообразия в чемпионате на этой неделе.

«Проект не нацелен на один уик-энд или один сезон и не исчезнет, когда данные проблемы уйдут из заголовков», – подчеркивается в заявлении чемпионата.

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