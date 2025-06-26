  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Ред Булл» непросто бороться с «Маклареном» фактически с одним пилотом. Все напарники Ферстаппена с 2016-го проваливались»
13

Гельмут Марко: «Ред Булл» непросто бороться с «Маклареном» фактически с одним пилотом. Все напарники Ферстаппена с 2016-го проваливались»

«Ред Булл» заявил, что обречен выступать с одним гонщиком.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о тяжелой борьбе с «Маклареном» и заявил, что Макс Ферстаппен побеждал всех своих напарников с 2016 года.

«Чтобы был шанс бороться с «Маклареном», мы должны все делать правильно на 100 процентов. Но это непросто, потому что у нас фактически один пилот. И неважно, кого ты приглашаешь: с 2016 года, с тех пор как Макс в болиде, все напарники ломались, проваливались, разбивались о Макса», – сообщил австриец.

Марко ответил на вопрос об Изаке Аджаре из «Рейсинг Буллз» – вероятно, следующем партнере Ферстаппена:

«Давайте спокойно закончим сезон. После летнего перерыва мы возьмем время на раздумья.

Кроме того, у нас есть контракты с Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, которые мы имеем право продлить на длительный срок».

«Эту историю я приберегу для своей книги». Серхио Перес – о том, был ли обижен на него Ферстаппен

Журналист Бенсон: «Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл» в 2026-м, если не будет сильных улучшений»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kleine Zeitung
logoЮки Цунода
logoГельмут Марко
возможные переходы
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакларен
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoРейсинг Буллз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Брэд Питт разогнался до 317 км/ч в болиде «Ф-1»: «Никогда не ощущал такое чувство присутствия. Хочу вернуться и перебить свое время»
1033 минуты назад
«Макларен» показал кадры с заездов Брэда Питта в болиде «Ф-1»
13сегодня, 08:00Фото
Гельмут Марко: «Мерседес» объявил себя фаворитом моторного регламента-2026, но это ничем не подтверждено»
2сегодня, 06:46
Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 06:15
Главные моменты в истории автоспорта России: от первой гонки до дебюта в «Ф-1»
сегодня, 05:00Спецпроект
«Эту историю я приберегу для своей книги». Серхио Перес – о том, был ли обижен на него Ферстаппен
7вчера, 18:37
Будущее Вассера в «Феррари» зависит от результатов сезона-2025 (Autosprint)
14вчера, 16:47
Карлос Сайнс-старший решил не баллотироваться на пост президента ФИА
7вчера, 15:12
«Феррари» представила проект гоночной яхты
5вчера, 14:18Фото
Кристиан Хорнер о нелюбви британских журналистов к «Ред Булл»: Лучший способ стать не самой популярной командой в паддоке – это побеждать»
1вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото