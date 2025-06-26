Гельмут Марко: «Ред Булл» непросто бороться с «Маклареном» фактически с одним пилотом. Все напарники Ферстаппена с 2016-го проваливались»

«Ред Булл» заявил, что обречен выступать с одним гонщиком.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о тяжелой борьбе с «Маклареном » и заявил, что Макс Ферстаппен побеждал всех своих напарников с 2016 года.

«Чтобы был шанс бороться с «Маклареном», мы должны все делать правильно на 100 процентов. Но это непросто, потому что у нас фактически один пилот. И неважно, кого ты приглашаешь: с 2016 года, с тех пор как Макс в болиде, все напарники ломались, проваливались, разбивались о Макса», – сообщил австриец.

Марко ответил на вопрос об Изаке Аджаре из «Рейсинг Буллз » – вероятно, следующем партнере Ферстаппена:

«Давайте спокойно закончим сезон. После летнего перерыва мы возьмем время на раздумья.

Кроме того, у нас есть контракты с Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, которые мы имеем право продлить на длительный срок».

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