На тестах в Барселоне у «Макларена» вновь возникли технические проблемы

Во второй день заключительных предсезонных тестов в Барселоне у команды «Макларен» возникли технические проблемы – после 47 пройденных кругов Фернандо Алонсо был вынужден остановить болид MCL33 на обочине в районе седьмого поворота трассы «Барселона-Каталония».

По сообщениям очевидцев, из машины шел дым и ощущался запах горелого углепластика.

Позже команда сообщила, что причиной остановки стала утечка масла.

К моменту остановки Алонсо успел показать четвертое время дня – 1.19,856, что на 0,911 секунды медленнее, чем у лидера Льюиса Хэмилтона.

Smoke billowing from the engine bay through the air intake and under the rear bodywork. Acrid smell of burning carbon. Not going to be pretty when they open it up. pic.twitter.com/gIWNcuYtex