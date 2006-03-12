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    На тестах в Барселоне у «Макларена» вновь возникли технические проблемы

    Теги Макларен Фернандо Алонсо фото Формула-1

    Во второй день заключительных предсезонных тестов в Барселоне у команды «Макларен» возникли технические проблемы – после 47 пройденных кругов Фернандо Алонсо был вынужден остановить болид MCL33 на обочине в районе седьмого поворота трассы «Барселона-Каталония». 

    По сообщениям очевидцев, из машины шел дым и ощущался запах горелого углепластика.

    Позже команда сообщила, что причиной остановки стала утечка масла.

    К моменту остановки Алонсо успел показать четвертое время дня – 1.19,856, что на 0,911 секунды медленнее, чем у лидера Льюиса Хэмилтона.

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