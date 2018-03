Голливудский композитор напишет музыку для «Формулы-1»

Американский композитор Брайан Тайлер, известный по саундтрекам к фильмам «Мстители: Эра Альтрона», «Железный человек 3» и серии «Форсаж», напишет главную музыкальную тему для «Формулы-1». Об этом Тайлер сообщил в твиттере.

«Для меня большая честь написать музыкальную тему для «Формулы-1»! Моя давняя мечта стала явью, ведь я большой поклонник «Формулы-1», – написал композитор.

What an honor to be chosen to compose the Formula 1 theme! This is a life long dream come true as I am a massive #formula1 fan. Thank you #F1! pic.twitter.com/3NL2DAfLEH