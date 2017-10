Команда «Макларен» официально объявила о продлении контракта с . О сроках и деталях контракта не сообщается.

Таким образом, в сезоне-2018 в составе в «Ф-1» будут выступать Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

Как сообщалось ранее, предполагается, что по новому контракту зарплата Алонсо составит более 30 млн евро.

Также в прессе отмечается, что в «Макларене» решили подождать с официальным объявлением о соглашении с испанским гонщиком до Гран-при США, чтобы не делать этого в Японии – на домашнем для «Хонде» этапе, поскольку британская команда прекратит сотрудничество с «Хондой» со следующего сезона.

