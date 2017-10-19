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    Алонсо продлил контракт с «Маклареном» на 2018 год

    Теги переходы Макларен Фернандо Алонсо Формула-1

    Команда «Макларен» официально объявила о продлении контракта с Фернандо Алонсо. О сроках и деталях контракта не сообщается.

    Таким образом, в сезоне-2018 в составе «Макларена» в «Ф-1» будут выступать Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

    Как сообщалось ранее, предполагается, что по новому контракту зарплата Алонсо составит более 30 млн евро.

    Также в прессе отмечается, что в «Макларене» решили подождать с официальным объявлением о соглашении с испанским гонщиком до Гран-при США, чтобы не делать этого в Японии – на домашнем для «Хонде» этапе, поскольку британская команда прекратит сотрудничество с «Хондой» со следующего сезона.

     

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