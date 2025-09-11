  • Спортс
  • Медведева о поездке на исполком МОК в 2017-м: «Никогда в жизни так не нервничала. Руки трясутся, в какой-то момент я начала реветь»
Медведева о поездке на исполком МОК в 2017-м: «Никогда в жизни так не нервничала. Руки трясутся, в какой-то момент я начала реветь»

Евгения Медведева поделилась воспоминаниями об участии в исполкоме МОК в 2017-м.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию приезжала на исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанну, где обсуждался вопрос допуска России до Игр-2018 в Пхенчхане. Сборная тогда выступила на соревнованиях в нейтральном статусе, а Медведева завоевала две серебряные медали.

– Олимпийские игры, в которых я участвовала, уже были без флага. И многие забывают, хотя, возможно, кого-то подбешивает, что я об этом напоминаю периодически, но это правда – в 2017 году я ездила в Лозанну на исполком МОК вместе с представителями нашего Олимпийского комитета [России] и обратилась с речью к МОК от лица российских спортсменов.

Да, возможно, мы не смогли отстоять свой флаг, но мы смогли участвовать в Олимпийских играх. Поездка за 2,5 месяца до Олимпиады была очень стрессовая. А тут еще эксперты со своими прогнозами… Хотелось просто спокойно и без давления подготовиться, чтобы никто медали на шею не вешал. Поэтому я воздержусь и просто пожелаю ребятам холодной головы и горячего сердца.

Я всегда говорю, что нужно себя готовить к таким серьезным соревнованиям с ощущением благодарности к своему виду спорта. И всегда себя беречь – от лишних слов, злых языков и чьих-то мнений. Ведь шанс выступить на Олимпиаде нам дается, как правило, один раз в жизни. И к этому нужно просто подойти с собственной верой в себя и в светлое будущее.

– Во время вашего визита в Лозанну все очень переживали за вас как за человека, которого перед ответственным стартом отправили на заседание МОК. Но казалось, что на тот момент не было человека, сопоставимого по авторитету с вами. С какими чувствами вспоминаете ту поездку?

– Я была просто в ужасе, если честно. Насколько я поняла, мою кандидатуру выдвинули из-за того, что на тот момент я неплохо говорила на английском языке и могла произнести достаточно длинную речь перед президентом МОК на тот момент – Томасом Бахом. О, как это было страшно… Я никогда в своей жизни так не нервничала.

– Хуже, чем перед стартом?

– Намного. Руки трясутся, в какой-то момент я начала реветь от перенапряжения и от желания показать, насколько велико желание российских спортсменов выступать на Олимпиаде. То событие буквально за несколько дней вытянуло из меня всю энергию.

Было очень тяжело, возможно, даже сложнее, чем просто поехать на Олимпийские игры и выступить. Там ты понимаешь, что выйдешь, ошибёшься в чем-то и не встанешь на пьедестал. А во время обращения в Лозанне я чувствовала сильнейшую ответственность за всю сборную, не только за фигурное катание, но и хоккей, бобслей, лыжи, эстафеты… Господи, у меня голове просто не укладывалось… – рассказала Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
