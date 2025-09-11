0

Эфиопская бегунья Велтеджи может пропустить чемпионат мира из-за апелляции AIU по ее допинговому делу

Бегунья Дирибе Велтеджи может пропусить чемпионат мира по легкой атлетике.

Эфиопская легкоатлетка завоевала серебро ЧМ-2023 в Будапеште на дистанции 1500 м. В августе этого года Велтеджи была оправдана Эфиопским антидопинговым агентством по делу о непредоставлении или отказе от сдачи допинг-пробы.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросила временное отстранение спортсменки на время рассмотрения допинг-дела. 

Как сообщает Reuters, запрос о временном отстранении Велтеджи будет рассмотрен CAS до субботы, 13 сентября. В этот день бегунья должна принять участие в забеге на 1500 м на чемпионате мира. 

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025 пройдет в Японии с 13 по 21 сентября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Reuters
logoCAS
logoчемпионат мира по легкой атлетике
Дирибе Велтеджи
logoдопинг
AIU
logoсборная Эфиопии жен
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Петр Фрадков: «Цель – снова провести чемпионат мира по легкой атлетике в России. Хочется, чтобы к этому моменту мы подошли во всеоружии»
1сегодня, 08:30
МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова
40сегодня, 06:48
«Матч ТВ» покажет чемпионат мира по легкой атлетике в Токио
8вчера, 14:57
Петр Фрадков: «World Athletics учитывает результаты и рекорды россиян. К моменту восстановления у нас будут рейтинги»
вчера, 07:30
Петр Фрадков: «Российские легкоатлеты готовятся к Олимпиаде-2028. Отстранение не является основанием для того, чтобы ничего не делать»
вчера, 07:19
Олимпийский призер из США Сондерс дисквалифицирована за антидопинговое нарушение
15вчера, 06:49
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
8вчера, 05:50
Фрадков о показе чемпионата России: «По рейтингу World Athletics мы вошли в пятерку лучших национальных мероприятий мира»
209 сентября, 07:50
Петр Фрадков: «Мы находимся в контакте с World Athletics и AIU. Общение с Коу пока в основном в формате переписки»
19 сентября, 07:20
«Мониторинг и изучение спортсменов». Скворцова рассказала о работе Национального центра спортивной медицины
8 сентября, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04