Эфиопская бегунья Велтеджи может пропустить чемпионат мира из-за апелляции AIU по ее допинговому делу

Бегунья Дирибе Велтеджи может пропусить чемпионат мира по легкой атлетике.
Эфиопская легкоатлетка завоевала серебро ЧМ-2023 в Будапеште на дистанции 1500 м. В августе этого года Велтеджи была оправдана Эфиопским антидопинговым агентством по делу о непредоставлении или отказе от сдачи допинг-пробы.
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросила временное отстранение спортсменки на время рассмотрения допинг-дела.
Как сообщает Reuters, запрос о временном отстранении Велтеджи будет рассмотрен CAS до субботы, 13 сентября. В этот день бегунья должна принять участие в забеге на 1500 м на чемпионате мира.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025 пройдет в Японии с 13 по 21 сентября.
