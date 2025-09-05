Член исполкома ВФЛА: «Идет формирование состава из шести человек на старты в Сербии. Это будет выезд в Европу впервые за долгое время»

ВФЛА ведет переговоры с World Athletics о снятии санкций с юниоров.

Об этом рассказал член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Ревенко.

«У нас идут интенсивные контакты с World Athletics. Это важнейшая составляющая. У нас идет диалог. Совсем недавно World Athletics разрешила иностранным спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в России.

Мы ведем переговоры о том, чтобы были сняты санкции с определенной категории спортсменов. Это юноши. Посмотрим, как вопрос будет решаться.

Мы напрямую ведем переговоры с национальными федерациями. Сейчас идет формирование состава из шести человек на старты в Сербии: двое взрослых, два спортсмена U20, два — U18. Это будет выезд в Европу впервые за долгое время», — сказал Ревенко.