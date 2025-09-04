Михаил Дегтярев сообщил, что иностранные легкоатлеты приедут в Россию.

«Петр Фрадков (Глава ВФЛА) провел очень большую работу. World Athletics пока выставляет бан на выступление наших за рубежом.

Тем не менее, World Athletics уже разослала циркуляр в федерации стран с разрешением иностранцам принять участие в наших соревнованиях в России.

Насколько я знаю, команда Фрадкова сейчас готовит несколько крупных международных соревнований с приглашением известных иностранных спортсменов без какого‑либо бана и угроз со стороны World Athletics. Это большая дипломатическая победа ВФЛА. Вот так, шаг за шагом двигаться – это наша стратегия во всех видах спорта», – отметил министр спорта России.