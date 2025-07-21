18-летний бегун Данилов о рекорде России: «Пока особо не верится. После финиша был поражен, начали вылетать нехорошие слова – это от радости»

Бегун Алексей Данилов заявил, что сам не верит в то, что установил рекорд страны.

18-летний Данилов побил рекорд России на 400 м. На матчевой встрече юниорских команд России и Беларуси в Бресте спортсмен победил с результатом 44,56.

Предыдущий рекорд был установлен Виктором Маркиным на Олимпиаде-1980 в Москве (44,60). Он держался почти 45 лет.

«Пока особо не верится. После финиша сразу начал смотреть на табло, сначала подумал – показалось. У меня плохое зрение, минус три. Но потом, когда начал все ближе к табло подходить, то был поражен, начали вылетать нехорошие слова, это от радости, эмоции.

Потом, когда пошел отдыхать, я встретил своих старших тренеров, они начали меня поздравлять, говорить время. Я его еще сначала неправильно понял. Только после того, как вышел из туалета, мне сказали точное – 44,56. А мне сначала показалось – 44,96. Счастью вообще не было предела. Вот такие вот дела», – сказал Данилов в эфире телеканала «Беларусь 5».

«Что могло стать ключевым фактором для такого результата? Ну, во-первых, это подготовка. Подготовка перед соревнованиями, момент настроя. Но самое главное – это поддержка всех людей, которые за меня сегодня держали кулачки. Думаю, они все сегодня были со мной и мне помогли», – добавил спортсмен.

Матчевая встреча в Бресте стала для Данилова первым стартом летнего сезона.

«Да, я нечасто стартую, все должно идти постепенно, не нужно сильно спешить и заявляться на все турниры. Просто следует постепенно готовиться к главному старту сезона.

Сейчас мы с тренером решили, что поедем на Спартакиаду, которая пройдет в Краснодаре с 1 по 3 августа. Что касается возможности моего выступления на взрослом чемпионате России в Казани, то сначала все нужно обсудить с тренером. Какова моя очередная цель? Показывать дальше хорошие результаты и двигаться на международную арену», – цитирует спортсмена ТАСС.