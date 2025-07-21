Мащенко о рекорде 18-летнего Данилова: «Это чудо, такое на моей памяти впервые. Юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года»

Руслан Мащенко назвал чудом рекорд России в исполнении Алексея Данилова.

18-летний бегун Данилов установил новый рекорд страны на 400 м. На матчевой встрече юниорских команд России и Беларуси в Бресте он победил с результатом 44,56.

До этого рекорд держался почти 45 лет – предыдущее достижение было установлено Виктором Маркиным на Олимпиаде-1980 в Москве (44,60). Также Данилов побил рекорд Европы до 20 лет, который держался с 1984 года.

«Для нас это тоже чудо, оказывается, бывает и такое. Впервые на моей памяти такое случилось. Поразительно и то, что юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года», – сказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.