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  • Мащенко о рекорде 18-летнего Данилова: «Это чудо, такое на моей памяти впервые. Юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года»
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Мащенко о рекорде 18-летнего Данилова: «Это чудо, такое на моей памяти впервые. Юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года»

Руслан Мащенко назвал чудом рекорд России в исполнении Алексея Данилова.

18-летний бегун Данилов установил новый рекорд страны на 400 м. На матчевой встрече юниорских команд России и Беларуси в Бресте он победил с результатом 44,56.

До этого рекорд держался почти 45 лет – предыдущее достижение было установлено Виктором Маркиным на Олимпиаде-1980 в Москве (44,60). Также Данилов побил рекорд Европы до 20 лет, который держался с 1984 года. 

«Для нас это тоже чудо, оказывается, бывает и такое. Впервые на моей памяти такое случилось. Поразительно и то, что юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года», – сказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Бег
Руслан Мащенко
юниорская сборная России
Алексей Данилов
ТАСС
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