18-летний бегун Алексей Данилов побил рекорд России на дистанции 400 м, который держался с Олимпиады-1980

18-летний бегун Алексей Данилов побил рекорд России на 400 м.

На матчевой встрече юниорских команд России и Беларуси в Бресте легкоатлет победил с результатом 44,56.

Предыдущий рекорд был установлен Виктором Маркиным на Олимпиаде-1980 в Москве (44,60). Он держался почти 45 лет.

Также спортсмен побил рекорд Европы до 20 лет, который держался с 1984 года.