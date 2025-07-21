18-летний бегун Алексей Данилов побил рекорд России на дистанции 400 м, который держался с Олимпиады-1980
18-летний бегун Алексей Данилов побил рекорд России на 400 м.
На матчевой встрече юниорских команд России и Беларуси в Бресте легкоатлет победил с результатом 44,56.
Предыдущий рекорд был установлен Виктором Маркиным на Олимпиаде-1980 в Москве (44,60). Он держался почти 45 лет.
Также спортсмен побил рекорд Европы до 20 лет, который держался с 1984 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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