Михаил Дегтярев: «В руководстве ряда федераций превалировал цеховой принцип, когда учитывались спортивные достижения руководителей, но не деловые качества»
Об этом он высказался на итоговой коллегии Минспорта.
«Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями. Тем не менее некоторые из них фактически жили только за счет финансирования государства или букмекеров. При этом слабо взаимодействовали с властью и государством.
Кроме того, многие виды спорта у нас в стране оказались раздроблены на несколько федераций по видам спорта, в то время как на международном уровне они давно собраны воедино. В руководстве ряда федераций превалировал цеховой принцип, когда учитывались спортивные достижения руководителей, но не деловые качества.
Все это привело к тому, что качество управления и вклад федераций в развитие своих видов спорта, а также массового, адаптивного, детско-юношеского спорта стал снижаться. Не везде, но общая тенденция прослеживалась.
В 2024 году начался назревший процесс слияния ряда российских федераций по видам спорта по международной модели. Минспорт этот тренд поддержал и приветствует избрание в руководство многих организаций профессиональных управленцев», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.