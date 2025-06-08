Михаил Акименко пропустил командный чемпионат России из-за травмы спины
Серебряный призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в высоту Михаил Акименко пропустил командный чемпионат России в Сочи из-за травмы.
Соревнования проходили 28-29 мая. Для Акименко это должен был быть первый старт после окончания годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«На разминке перед соревнованиями в Сочи я сильно дернул спину, из-за чего мне пришлось сняться с турнира. Планирую вернуться в ближайшее время, на Кубке России точно уже буду стартовать», – сказал 29-летний Акименко.
Кубок России по легкой атлетике пройдет 20-22 июня в подмосковном Жуковском.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости