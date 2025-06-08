0

Михаил Акименко пропустил командный чемпионат России из-за травмы спины

Серебряный призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в высоту Михаил Акименко пропустил командный чемпионат России в Сочи из-за травмы.

Соревнования проходили 28-29 мая. Для Акименко это должен был быть первый старт после окончания годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«На разминке перед соревнованиями в Сочи я сильно дернул спину, из-за чего мне пришлось сняться с турнира. Планирую вернуться в ближайшее время, на Кубке России точно уже буду стартовать», – сказал 29-летний Акименко.

Кубок России по легкой атлетике пройдет 20-22 июня в подмосковном Жуковском.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
командный чемпионат России
травмы
logoМихаил Акименко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Моргунов пропустит летний сезон из-за травмы
16 июня, 07:22
Шубенков о травме: «Подготовка к летнему сезону идет непросто, сейчас восстанавливаюсь. Надеюсь как можно скорее вернуться в строй»
4 июня, 12:59
Кочанова о бронзе на командном ЧР: «Я готова на большее, но пока у меня очень тяжелые ножки после сбора»
30 мая, 08:11
Главные новости
Бегунья Юшина рассказала, что на нее в ЮАР напали грабители с ножом: «Эти гондоны сразу дали деру, как позади меня начала сигналить полицейская машина»
53сегодня, 12:55
Дегтярев о числе занимающихся спортом в РФ: «Поручение по 55% населения в 2024-м перевыполнено. Наша рабочая гипотеза – что статистика в цифрах верна»
88сегодня, 12:27
Владимир Путин: «Международные спортивные организации ориентируются на политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма»
86сегодня, 12:07
«Мы с правоохранительными органами увидели, что часть средств в федерациях ушла не туда». Дегтярев о причинах создания Российского спортивного фонда
5сегодня, 11:59
Путин сегодня примет министра спорта РФ Дегтярева с докладом
88сегодня, 09:54
Конева о проблемах с мотивацией: «У меня есть ребенок, которому я должна показывать пример. Хотя она уже все это видит и говорит, что никогда не будет спортсменом»
вчера, 19:16
Крылов о планах побить рекорд России на 100 м: «Либо на чемпионате России, либо пораньше»
1вчера, 18:49
Полина Ткалич: «В моей карьере были ужасно тяжелые препятствия, но я не привыкла сдаваться, расстраиваться. Все равно идешь вперед напролом»
вчера, 18:32
Эмилия Тангара: «Ближайшая цель — выполнить норматив на летний чемпионат мира. Верю, что еще будут международные соревнования»
вчера, 18:24
Мемориал братьев Знаменских. Тангара, Ткалич, Конева, Прохорец, Крылов, Иванов, Масютенко одержали победы, другие результаты
3вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
сегодня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
2сегодня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
7сегодня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25