Михаил Акименко пропустил командный чемпионат России из-за травмы спины

Серебряный призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в высоту Михаил Акименко пропустил командный чемпионат России в Сочи из-за травмы.

Соревнования проходили 28-29 мая. Для Акименко это должен был быть первый старт после окончания годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«На разминке перед соревнованиями в Сочи я сильно дернул спину, из-за чего мне пришлось сняться с турнира. Планирую вернуться в ближайшее время, на Кубке России точно уже буду стартовать», – сказал 29-летний Акименко.

Кубок России по легкой атлетике пройдет 20-22 июня в подмосковном Жуковском.