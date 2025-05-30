Кочанова о бронзе на командном ЧР: «Я готова на большее, но пока у меня очень тяжелые ножки после сбора»

Мария Кочанова оценила свое выступление на командном чемпионате России в Сочи.

На турнире по прыжкам в высоту Кочанова заняла третье место с результатом 1,89 метра. Победила Кристина Королева (1,91).

«То, что прыгнула, все наше, но хотелось, как всегда, большего. Я готова на большее, но пока у меня очень тяжелые ножки после сбора. И выходить в сектор было достаточно тяжело. Зимой я более легкой выходила, потому что из-за травмы не было таких больших тренировочных объемов работы.

Сейчас же мы с тренером пытались добрать то, [что] не удалось сделать зимой, и это, наверно, меня немного придавило. Следующий старт у меня будет в Москве на Неделе легкой атлетики. Какая главная задача на летний сезон? Получать удовольствие. А если смогу прыгнуть два метра, то получу удовольствие вдвойне», – сказала 23-летняя Кочанова.