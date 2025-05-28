На Мемориале Знаменских в Москве выступят спортсмены более 16 стран.

Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет 8 июня.

«У нас будут международные соревнования «Мемориал братьев Знаменских». Открою тайну, что на этот турнир подтвердили участие более 16 стран, более 80 атлетов. Это будет очень интересное соревнование в Москве. А вишенка на торте — чемпионат России в Казани», – рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.