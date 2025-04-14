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Число сотрудников в массовом спорте России за 2024-й увеличилось, но объем зарплаты уменьшился на 93 млрд рублей

Число сотрудников в массовом спорте России увеличилось, но зарплата упала.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2024 год.

Сотрудников в массовом спорте стало больше на 5,4 тысячи человек, но при этом общий объем зарплаты уменьшился на 93 млрд рублей. 

Всего в 2024-м на физкультуру и спорт израсходовано 781,36 млрд рублей – на 63 млрд рублей меньше, чем в 2023 году.

346 млрд пошли на зарплату сотрудникам в сфере.

Пропорция разделения средств между спортом высших достижений и массовым спортом сохранилась на прошлогоднем уровне: 176 млрд на спорт высших достижений, 69 млрд – на массовый.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Министерство спорта России
массовый спорт
деньги
Министерство спорта России
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