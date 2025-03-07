Данил Лысенко: «Думаю, все идет к тому, что скоро откроются варианты международных стартов»
Данил Лысенко верит в скорый допуск российских легкоатлетов на мировую арену.
«Мне кажется, что все к этому идет (о снятии отстранения). И без этих [политических] событий я уверен, что наше правительство решило бы с дружественными странами вопрос того, чтобы мы могли ездить на сборы и к нам могли приехать.
А в связи с последними событиями, думаю, все идет к тому, что скоро, надеюсь, в этом году, откроются варианты международных стартов», – сказал серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в высоту.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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