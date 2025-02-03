Данил Лысенко: «Обещал жене, что этой зимой прыгну на 2,35 м. На «Русской зиме» постараюсь исполнить свое обещание»
Прыгун в высоту Данил Лысенко намерен показать в сезоне результат 2,35 м.
1 февраля легкоатлет победил на турнире «Битва полов» с результатом 2,29 м.
«После аппендицита я полностью восстановился, все нормально. Я готов прыгать выше и не знаю, почему все не пошло на «Битве полов», не попадал вообще, хотя, когда ехал на соревнования, то думал, что минимум 2,35 м прыгну. Был максимально заряжен на результат, сейчас на тренировках из меня энергия так и прет.
Я жене обещал прыгнуть этой зимой на 2,35 м. Стартов у меня немного осталось. Теперь на «Русской зиме» намерен исполнить свое обещание», – сказал чемпион мира в прыжках в высоту в помещении.
Турнир по легкой атлетике «Русская зима» пройдет в Москве 8 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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