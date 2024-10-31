Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2025 году пройдет в Казани

Казань примет летний чемпионат России по легкой атлетике в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«31 октября исполком ВФЛА утвердил единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований на 2025 год. Летний чемпионат России пройдет в Казани», – заявили в федерации.

На проведение летнего чемпионата России-2025 претендовали также Чебоксары. В Казани турнир последний раз проходил в 2018 году.