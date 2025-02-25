Михаил Дегтярев: «Белый Кремль – символ тысячелетней истории России. Если мы будем возвращаться к традициям, у нас пойдет процесс оздоровления общества»

Михаил Дегтярев назвал белый Кремль символом тысячелетней истории России.

В 2014 году Дегтярев , будучи депутатом Госдумы, предлагал вернуть стенам Кремля белый цвет.

– Вы говорили, что, когда Кремль будет белым, количество бедных в стране станет равно нулю. Но никак это не объяснили.

– Да это же символизм. Белый Кремль – символ тысячелетней истории России. Красным он стал только в 1948 году. Посмотрите архивные фотографии: Ленин на митингах, Троцкий – все на фоне белых стен Кремля.

В годы Великой Отечественной войны Кремль маскировали от налетов немецкой авиации и белить перестали.

– То есть прямой зависимости с бедностью все-таки нет?

– Повторю: это фигура речи. Если мы будем возвращаться к традициям, ценить собственную историю, убирать негативные символы, то у нас параллельно пойдет процесс оздоровления общества. А в здоровом обществе бедных быть не должно, потому что все имеют работу, труд оплачивается, родственники помогают друг другу.

Большие семьи как институт исчезли именно при большевиках. Так что просто родственников стало меньше. Сколько людей перебили в гражданскую войну и во время репрессий? Общинность, дружность семей, традиционная для русского человека, и всех других народов России, были утрачены. Вернутся многодетные семьи, тогда и бедных будет меньше.

– Здание ОКР нормального цвета? Или тоже покрасим?

– Оно построено под Олимпиаду-80 в Москве. Фурычит. Устарело, но пока не до нового – хватает других забот, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева