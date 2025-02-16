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Японец Яманиси побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км

Японский легкоатлет Тосикадзу Яманиси установил мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Он показал результат 1 час 16 минут 10 секунд на этапе World Athletics Race Walking Tour в Кобе. Прежний рекорд принадлежал другому японцу – Юсукэ Судзуки (1.16,36) – и держался с 2015 года.

Яманиси 29 лет, он двукратный чемпион мира (2019, 2022) и бронзовый призер Олимпийских игр (2021).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: World Athletics
Тосикадзу Яманиси
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