Японец Яманиси побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км
Японский легкоатлет Тосикадзу Яманиси установил мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.
Он показал результат 1 час 16 минут 10 секунд на этапе World Athletics Race Walking Tour в Кобе. Прежний рекорд принадлежал другому японцу – Юсукэ Судзуки (1.16,36) – и держался с 2015 года.
Яманиси 29 лет, он двукратный чемпион мира (2019, 2022) и бронзовый призер Олимпийских игр (2021).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: World Athletics
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