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Смирнов о Лос-Анджелесе-2028: «Думаю, американцы как никто другой заинтересованы в том, чтобы мы участвовали в этой Олимпиаде»

Виталий Смирнов считает, что США заинтересованы в участии россиян в Играх-2028.

– В 1932 году мы не могли выступить в Лос-Анджелесе. В 1984-м сами отказались. В 2028-м все-таки это получится?

– Я думаю, что американцы как никто другой заинтересованы в том, чтобы мы участвовали в этой Олимпиаде. Во-первых, интересен сам факт появления нашей команды после перерыва. Во-вторых, по-прежнему столкновение американских и российских спортсменов вызывает огромнейший интерес. Будет абсолютный аншлаг, не сомневаюсь, что они в этом заинтересованы.

Я очень хорошо знал президента оргкомитета «Лос-Анджелеса-1984» – очень яркая личность. Он приехал к нам накануне московской Олимпиады, приехал, чтобы учиться. У нас все шло хорошо до самого последнего момента – наша делегация уже поехала туда выбирать место для проживания команды. И тут вмешались эти события.

Пропуск той Олимпиады, конечно, я считаю драматической ошибкой. Не сторонник версии о том, что это была месть за бойкот московской Олимпиады, – это были абсолютно конъюнктурные дела. Новый председатель олимпийского комитета – очень неудачная кандидатура – после поражения на зимней Олимпиаде в Сараево побоялся того, что ему не простят проигрыш в Америке.

И это был серьезный прокол, даже если исходить из интересов нашего государства того времени, то мы бы гораздо больше выиграли, поехав туда. Но вот так бывает. Так что если говорить об участии нашей команды в Лос-Анджелесе, то они не афишируют этого, но думаю, что они заинтересованы, – сказал почетный президент ОКР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Лос-Анджелес-1984
ОКР
logoЛос-Анджелес-2028
отстранение и возвращение России
logoВиталий Смирнов
logoОлимпийская сборная России
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